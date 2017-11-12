مصادر: بدء تطبيق قرار إلغاء الاختبار الفوري لرخص القيادة 15 ربيع الأول

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر أنه سيتم تطبيق قرار إلغاء الاختبار الفوري لرخص القيادة بأنواعها وإلحاق المتقدمين للحصول عليها لدورات تدريبية مكثفة، اعتباراً من 15 ربيع الأول القادم .

وأشارت المصادر إلى أنه لو ارتكب المتقدم لتجديد الرخصة مخالفات تؤثر على السلامة العامة من الممكن أن يعاد النظر في عودته للمدرسة.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور قد وجه بإلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة وتضمن قراره التزام المتدربين بالحصول على دورات تدريبية مدتها ٩٠ ساعة لمن لا يجيدون القيادة، و٣٠ ساعة لمن يجيدون قيادة السيارة بالنسبة للتصريح أو رخص القيادة الخاصة.

ووفقا للتوجيه فإن إصدار رخص القيادة العامة لمن لا يجيدون القيادة سيطلب منهم في عدد ساعات الدورات التدريبية أكثر من ١٢٠ ساعة تدريب و30 ساعة للمتقدمين بطلب رخص القيادة العامة ممن يجيدون القيادة وحصلوا على رخص قيادة خاصة مضى عليها سنتان، و 90 ساعة للمتقدمين بطلب رخص القيادة العامة ممن يجيدون القيادة ولم يمض سنتان من تاريخ الحصول على الرخصة الخاصة.