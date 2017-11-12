الخارجية المصرية: متمسكون بالمطالب الـ13 المقدمة لقطر

القاهرة(صدى):

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه مساء الأحد بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ثاني محطات جولته العربية بعد الأردن، إن مصر متمسكة بالمطالب الـ 13 فهي المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغيير في المواقف القطرية السلبية تجاه دول المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقام بإبلاغ الملك رسالة شفهية من الرئيس السيسي تتناول تقييم مصر ورؤيتها للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها.

وتطرقت محادثات وزير الخارجية مع ملك البحرين إلى تطورات الأوضاع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وكذا أزمة قطر، حيث تم التأكيد على التمسك بالمطالب الثلاثة عشرة باعتبارها المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغير في المواقف والسياسات القطرية السلبية.