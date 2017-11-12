موقع مصري يختار ” تيسير ” و ” المولد ” في تشكيلة منتخب العرب

طلال الغامدي(صدى):

اختار موقع مصري، تشكيلا لمنتخب العرب من المنتخبات الأربعة التي تأهلت للمونديال القادم في روسيا 2018، وجاء ضمن التشكيلة لاعبين سعوديين، وهم الأهلاوي تيسير الجاسم ونجم الاتحاد فهد المولد.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: عصام الحضري وأمامه المغربي مهدي بن عطية و المصري أحمد حجازي و ظهيرا الجنب المصري أحمد فتحي و التونسي علي معلول.

في الوسط جاء السعودي تيسير الجاسم والمغربي بوصوفة و أمامهما التونسي يوسف المساكني.

في الهجوم كان السعودي فهد المولد على اليسار والمصري محمد صلاح على اليمين خلف رأس الحربة المغربي خالد بوطيب.

جدير بالذكر أن نجحت منتخبات المملكة ومصر والمغرب وتونس تأهلوا للمونديال في سابقة تحدث للمرة الأولى أن تتأهل أربعة منتخبات عربية.