بالفيديو.. مذيعة لبنانية تتحدث من أمام منزل ” الحريري ” بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نشرت المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان مقطع فيديو عقب وصولها إلى العاصمة الرياض من أمام منزل رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ، مشيرة إلى أن المقابلة اليوم في الساعة التاسعة ونصف بتوقيت المملكة.

وقالت بولا في تصريح لها اليوم الأحد، إن الحريري طلب إجراء مقابلة معها في الرياض، ما دفعها للذهاب إلى العاصمة السعودية من أبوظبي لمقابلته.

وحول منع فريق العمل من من الذهاب إلى الرياض أوضحت بولا أنها سمعت بخبر منع فريق تلفزيون المستقبل من الذهاب إلى الرياض من الإعلام، مشيرة إلى أنه لن تتم الاستعانة بفريق من بيروت نظراً لضيق الوقت.