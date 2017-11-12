الراجحي الاستثمارية تعلن عن وظيفة شاغرة بفرع مكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، ” الراجحي الاستثمارية ” – عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” مسؤول ملكية العقارات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).