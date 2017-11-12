غدًا.. انطلاق المزاد العلني لمخطط ” السعيد “

نايف السالم(صدى):

ينطلق المزاد العلني لمخطط ” السعيد ” في محافظة جدة غدًا الإثنين، الذي يشمل مساحة 4 ملايين متر مربع.

ومن المقرر أن يستمر المزاد على مدى يومين، ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم.

وقال رئيس طائف العقار بمحافظة جدة ” خالد بن عبدالعزيز الغامدي ” ؛ أن المخطط الذي يقع شرق طريق ” مكة – جدة السريع ” ، سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأوضح الغامدي، أنه تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد، وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع.

من جهتها اشترطت أمانة محافظة جدة للمزاد تقديمَ شيك بنكي مصدق باسم أمانة محافظة جدة بمبلغ 100 ألف ريال عن كل قطعة أرض عند دخول المزايدة، ونتيجة المزاد غير ملزمة للأمانة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية في وقت المزاد، إضافة إلى أن تتم معاينة الأراضي الموضحة بالبروشورات والكتيبات المعروضة للمزاد من حيث الموقع والحدود والمعالم والأوصاف معاينة تامة ونافية لكل جهالة، وتعتبر تلك المعاينة موافقةً على الشراء بالحالة الراهنة، كما يعتبر دخول المشتري المزاد إقرارًا منه بذلك.

وذكرت الأمانة أن البيع للأراضي كل أرض كوحدة واحدة منفصلة، ولا يحق للشخص شراء أكثر من قطعة واحدة فقط، وعلى المشتري مراجعة أمانة محافظة جدة وسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأرض خلال 15 يومًا من تاريخ المزايدة، وأن يكون المشتري شخصًا طبيعيًّا، إضافة لتسديد عمولة السعي 2.5% من قيمة القطعة نقدًا أو بموجب شيك باسم رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة في موقع المزاد.