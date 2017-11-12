بالفيديو والصور.. رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ” ترامب “

مانيلا(صدى):

لبي رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني، طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأداء أغنية خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة 31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” أسيان ” .

وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد الحاضرين في المأدبة، الرئيس الفلبيني وهو يؤدي أغنية رومانسية قصيرة، ثم قال إنه أدى هذه الأغنية بناء على طلب ” القائد العام ” للولايات المتحدة.