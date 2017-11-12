بالفيديو والصور.. رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ” ترامب “
لبي رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني، طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأداء أغنية خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة 31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” أسيان ” .
وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد الحاضرين في المأدبة، الرئيس الفلبيني وهو يؤدي أغنية رومانسية قصيرة، ثم قال إنه أدى هذه الأغنية بناء على طلب ” القائد العام ” للولايات المتحدة.
#PresidentDuterte sings #Ikaw with #PilitaCorales, upon request of @realDonaldTrump. #Asean2017 pic.twitter.com/VjGCVeOeqG
— Karen Jimeno (@AttyKarenJimeno) November 12, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37815 ] نشر منذ 2 ساعتين
رأصني ياقدع ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1301 ] نشر منذ 1 ساعة
ونت لك سنة صاجنا سأفعل واقطع
ويوم جاك الكبير قلبت اليلة غنوة وطرب
كويس اخذت اقرب مخرج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21567 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22478 ] نشر منذ 21 دقيقة
لو عطيتوني خبر كان جبت العود
معي
وقلبناها سمر للصبح🤗🤗🤗