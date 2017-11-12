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بالفيديو والصور.. رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ” ترامب “

بالفيديو والصور.. رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ” ترامب “
مانيلا(صدى):

لبي رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني، طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأداء أغنية خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة 31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” أسيان ” .

وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد الحاضرين في المأدبة، الرئيس الفلبيني وهو يؤدي أغنية رومانسية قصيرة، ثم قال إنه أدى هذه الأغنية بناء على طلب ” القائد العام ” للولايات المتحدة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37815 ] نشر منذ 2 ساعتين

رأصني ياقدع ,,

[ عدد التعليقات: 1301 ] نشر منذ 1 ساعة

ونت لك سنة صاجنا سأفعل واقطع
ويوم جاك الكبير قلبت اليلة غنوة وطرب
كويس اخذت اقرب مخرج

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