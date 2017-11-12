عضو مجلس الباحة يشيد باجتماع الأحد برئاسة حسام الحسم

إبراهيم الزهراني(صدى):

اثنى احد اعضاء مجلس منطقة الباحة في جلسته الاعتيادية المنعقدة هذا اليوم الأحد برئاسة سمو الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ورئيس المجلس الذي ادار سموه للجلسة الافتتاحية بصورة مغايرة عما اعتاد عليه المجلس بالسابق وذلك عندما توقف سموه طويلا بالنقاش مع عدد من الإدارات الخدمية وبحث معهم بأسلوب صارم وحازم العديد من المسائل المرتبطة بخدمات المنطقة مطالبا سموه الجميع التخلى عن اسلوب روتين الاجتماع لمجرد الاجتماع إنما ينبغي اضفاء منهج الشفافية على كل اجتماع وتلمس الحقائق والنتائج التى ينعكس اثرها على ارض الواقع في سبيل خدمة المواطن ورفاهيته ، وبذلك نلمس نحن جميعا الاهتمام من قبل ولاة الامر يحفظهم الله كم نحن متفائلون بان يكون مستقبل الباحة اكثر اشراقة مع هذا الأسلوب الصارم .