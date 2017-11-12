استشهاد شنيف القرني بالحد الجنوبي من محافظة العرضيات
أستشهد صباح اليوم وكيل رقيب شنيف محمد حامد السواهرة البحيري القرني ذو الثلاثه والثلاثون عامآ بالحد الجنوبي مدفعآ عن دينه ووطنه أحد منسوبي القوات البريه .
القرني متزوجا ولديه إبناء، فيمآ تصل طآئرة الشهيد بإذن الله صباح يوم غد الى محافظة العرضيات وتهبط بوادي قنونا عند الساعه الثامنه صباحا ليدفن بمسقط رأسه بقرية المرجبات.
” صدى ” تتقدم بخالص العزاء لذويه سآئلين الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37802 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه الجنه , ويحسن عزاء ابنائه واهله ووالديه ومن يعز عليه ,, آمين ,,
همس~[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ~
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3467 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم