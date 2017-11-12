استشهاد شنيف القرني بالحد الجنوبي من محافظة العرضيات

سعيد القرني(صدى):

أستشهد صباح اليوم وكيل رقيب شنيف محمد حامد السواهرة البحيري القرني ذو الثلاثه والثلاثون عامآ بالحد الجنوبي مدفعآ عن دينه ووطنه أحد منسوبي القوات البريه .

القرني متزوجا ولديه إبناء، فيمآ تصل طآئرة الشهيد بإذن الله صباح يوم غد الى محافظة العرضيات وتهبط بوادي قنونا عند الساعه الثامنه صباحا ليدفن بمسقط رأسه بقرية المرجبات.

” صدى ” تتقدم بخالص العزاء لذويه سآئلين الله أن يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء.