انطلاق ” ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع “

ابوظبي(صدى):

انطلق اليوم الأحد، ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع بعنوان: ” النار واللهب في الشرق الأوسط.. تفكيك شفرة إيران ” ، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء لبحث قضايا استراتيجية تهم دول الخليج والمنطقة العربية.

ويناقش الملتقى قضايا بارزة من أهمها أمن الخليج والتهديد الإيراني للمنطقة والقوة الناعمة لدولة الإمارات في العلاقات الدولية وقضايا التطرف والإرهاب وأزمة قطر، وفقا لسكاي نيوز.

وخلال الجلسة، قال الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل، إن إيران تستثمر مليارات الدولارات في دعم الميليشيات المسلحة، معتمدة على العنصر الطائفي من أجل زعزعة الاستقرار في الدول العربية.

ولفت إلى أن إيران دولة تحدد هويتها في الدستور على أساس مذهبي، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في أنشطتها التخريبية.

ولا يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أليكس فانكا، أن النظام الإيراني قوي للدرجة التي يؤثر بها في الدول العربية، وإنما ” استغل أزمات الدول العربية ونجح عبر ميليشياته في الاستفادة منها ” .

ويتفق المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية لجامعة فلوريدا، محسن ميلاني، مع هذا الطرح، بالقول إن طهران ليست بالضرورة سبب الأزمات وإنما تستغلها لصالحها، داعيا إلى تفويت الفرصة على طهران عبر حل المشاكل الداخلية في الدول التي تعاني من الأنشطة التخريبية الإيرانية.