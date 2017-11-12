دوريات المجاهدين بمكة تضبط 379 مخالفة خلال شهر

نايف السالم(صدى):

ضبطت دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرّمة خلال حملات استهدفت المخالفين لنظامَي العمل والإقامة خلال شهر، 379 شخصاً من جنسيات مختلفة، تمّت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة طلال صالح السلمي أن دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قطاع العاصمة المقدسة تمكنت من تاريخ 1439/1/19هـ حتي تاريخ 1439/2/19هـ واثناء قيامها بواجبها الميداني ضمن الحملات الأمنية المشتركة من القبض علي 379 شخصاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل سلموا للإيواء وكذلك القبض علي 64 شخصاً حالة اشتباه وقد تم تسليمهم للجهات المختصة.