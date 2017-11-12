استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر بالعوامية
كشفت مصادر صحفية، عن استشهاد الملازم أول فهد بن سعد الكثيري، من أفراد قوة الطوارئ في مداهمة، اليوم الأحد، لوكر للجماعات الإرهابية بالعوامية في القطيف شرق المملكة.
ومن المنتظر أن تُصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة توضح فيه ملابسات الحادثة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37802 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه الله رحمة واسعه واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفرلة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمة ويغفرلة
همس~[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ~
الجنيي[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللة يرحمة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3467 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم