استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر بالعوامية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن استشهاد الملازم أول فهد بن سعد الكثيري، من أفراد قوة الطوارئ في مداهمة، اليوم الأحد، لوكر للجماعات الإرهابية بالعوامية في القطيف شرق المملكة.

ومن المنتظر أن تُصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة توضح فيه ملابسات الحادثة.