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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر بالعوامية

استشهاد رجل أمن في مداهمة وكر بالعوامية
خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر صحفية، عن استشهاد الملازم أول فهد بن سعد الكثيري، من أفراد قوة الطوارئ في مداهمة، اليوم الأحد، لوكر للجماعات الإرهابية بالعوامية في القطيف شرق المملكة.

ومن المنتظر أن تُصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة توضح فيه ملابسات الحادثة.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37802 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمه الله رحمة واسعه واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ~

[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 59 دقيقة

اللة يرحمة

[ عدد التعليقات: 3467 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم

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