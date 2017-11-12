شركة النهدي تعلن 40 وظيفة شاغرة للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة النهدي الطبيّة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (40) وظيفة شاغرة للسعوديات، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الصيدليات التابعة للشركة في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والجبيل، وعرعر، وظهران الجنوب، والهفوف، وسراة عبيدة، ومحايل عسير، والنماص، والمجاردة ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد صيدلي (عدد 30 وظيفة): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الصيدلة.

– أخصائية تجميل (عدد 10 وظائف): شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).