النيابة العامة: الموظف المستغل نفوذه للحصول على خدمات يعد مرتشيا

عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة أن الموظف الذي يستغل نفوذه للحصول على أي خدمات، يعد مرتشيا.

وكتب الحساب الرسمي للنيابة العامة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: “إن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا، م 5 مكافحة الرشوة”.