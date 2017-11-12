نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد ” آل سالم “

حسن الجعفري(صدى):

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع القرعاوي في محافظة أبوعريش صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب محمد بن حاوي آل سالم أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي القيادة لوالد وأشقاء وذوي الشهيد محمد آل سالم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أبوعريش الملكف عبدالله بن خالد البراق وعدد من مشايخ شمل قبائل أبوعريش والمسؤولين.