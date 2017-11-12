أسعد الزهراني يعرض على لاعب النصر التمثيل معه

نواف السالم(صدى):

كشف الممثل أسعد الزهراني، قصة لقائه مع لاعبي النصر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يسعى لاستقطاب لاعب النصر شايع شراحيلي.

وقال: كنت جالسا في أحد المطاعم في دبي مول وتفاجأت بوجود لاعبي النصر فذهبت للقائهم، حيث أنني أعرف محمد السهلاوي وسبق وان التقيت به في الرياض كثيراً.

وأضاف: والله أنا أحبهم جداً بغض النظر عن الميول او التعصب، فهم أبناء بلدي وأحبابي، وأحب خفة دم اللاعب شايع شراحيلي وعرضت عليه ان يتواجد معي في أحد المسلسلات التي سأقوم بتصويرها سواء ” واي فاي ” أو ” سيلفي ” او غيرها، لأن شكله مميز ولديه إمكانيات كبيرة في رسم الابتسامة ولا أعتقد بأن هناك لاعب خفيف دم مثل شائع.

واسترجع الزهراني ذكرياته مع مزاولة الكرة وقال: كنت ألعب كرة القدم وأحب خانة الهجوم وبالتحديد رأس الحربة، وأعشق التسديد وهذا العشق جاء من متابعتي للاعب الهلال السابق ريفنيلو.