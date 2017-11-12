” الثقفي ” يحذر من استخدام المنتجات البلاستيكية

حمود العنزي(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بتقديم بعض البرامج التوعوية والتعريفية من أجل الحفاظ علي البيئة.

وأوضح رئيس الهيئة: إن ما تقوم به شركات الوجبات السريعة لا يعكس حرصها على البيئة، وبخاصة الكميات الكبيرة من منتجات بلاستيكية التي يتم توزيعها لعملائها بشكل يومي دون أدنى مسؤولية وتشكل عبئًا كبيرًا على البيئة ومشكلة حقيقية تعاني منها البلد.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيقَ المرحلة الثانية من حظر تداول المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتبارًا من 13 المحرم 1439هـ الماضي.