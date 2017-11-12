انطلاق أمسيات ” الإعلام والأسرة ” بسايتك… غدا

سعيد العجل(صدى):

تنطلق غدا الاثنين الأمسيات الحوارية ” الإعلام والأسرة ” التي ينظمها مركز التنمية الأسرية، بمركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية ” سايتك ” ، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ الاثنين وتنتهي الأربعاء القادم، بدءا من الساعة 7 وحتى 8.30 مساء، وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن هذه الفعاليات التي تنظمها الجمعية من خلال مركز التنمية الأسرية تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية، من خلال تثقيف الأسرة وتوعيتها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

مؤكدا أن بر الشرقية لا تقتصر جهودها في المنطقة على تقديم المساعدات المادية للأسر فقط ، بل تسعى أيضا إلى تنميتها وتثقيفها، مشيرا إلى أن توعية المجتمع تشكل عنصرا رئيسا من عناصر تقدمه والارتقاء به، مشيدا بدور مركز التنمية الأسرية في تثقيف وتوعية الأسرة، وللأثر الذي تركه المركز في المجتمع من خلال تنظيمه للعديد من الورش والفعاليات، كتنظي​مه لمعرض نحو أسرة واعية الذي استهدف تثقيف الأسرة وتوعيتها ماديا واقتصاديا واجتماعيا.

فيما قال أحمد الرماح مقدم أمسية ” أثر الإعلام على الأسرة ” التي تنطلق بعد غد الثلاثاء، أن الأمسية ستتناول عدة محاور منها خدمة المجتمع من خلال الإعلام، ودور الإعلام في رفع ثقافة المجتمع من خلال الأسرة، وتناول دور الإعلام في إبراز جهود القطاع الثالث، وتوثيق جهوده وأثر الإعلام في القيم التربوية والنفسية والصحية والمعتقدات، ودوره في نشر ثقافة النظام بالمجتمع، مشيرا إلى أن الأمسية ستتناول شخصيات إعلامية ملهمة ومشاريع إعلامية ناجحة.

من جانب آخر أكد رائد الناجم مدير العلاقات العامة بمركز التنمية الأسرية أن الأمسيات تستهدف في يومها الأول قنوات الأطفال، والتحديات التي تواجهها وتواجه المجتمع ويقدمها الدكتور خالد سعود الحليبي، فيما تستهدف الأمسية الأخيرة مناقشة الدراما والقيم النفسية لتوضيح أثر الدراما على القيم والأسرة، ويقدمها المدرب أسامة عبد الرؤوف الجامع مساء الأربعاء، ونوه الناجم أن الحضور بالأمسيات للجمهور مجاني كما يمنح المركز شهادات للحضور لتوثيق حضورهم للأمسيات.