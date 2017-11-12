تنظيم الحمدين يستبعد أبناء قبيلة قحطان وبني هاجر من الأماكن العسكرية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر خاصة لـ ” صدى ” أن تنظيم الحمدين استبعد جميع أبناء قبيلة قحطان وبني هاجر من الأماكن الحساسة والعسكرية والحراسات الأمنية.

يذكر أن الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي، أمير الفوج السادس والأربعين، قد دعا نيابة عن قبائل بني هاجر كافة قبائل قحطان لحضور الحفل المقام تضامناً مع شيخ شمل قبيلة بني هاجر في قطر الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي بعد أن سحبت قطر جنسيته.

وقال بن شافي، إن الحكومة القطرية بتصرفاتها تثبت إفلاسها، فيما يبقى الشعب القطري الأصيل بالنسبة لنا إخوة وبيننا وبينهم روابط دم وتلاحم وروابط أسرية وثيقة.