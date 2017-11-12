العاهل الأردني: مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

عمان(صدى):

قال الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، اليوم الأحد، إن الأردن سيواصل دوره التاريخي، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ودعا الملك عبدالله في خطاب أمام البرلمان الأردني، حكومة بلاده إلى العمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة، بهدف استعادة زخم النمو، وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود.