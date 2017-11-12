السنغالي ديوب يرد على عنصرية جماهير الوصل: نسيتم أننا كلنا خلق الله

ماجد محمد(صدى):

انتقد اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب، لاعب شباب الأهلي، جماهير نادي الوصل الإماراتي عقب هتافاتها ضده في مباراة فريقه بالأمس أمام ناديهم، واصفا إياها بالعنصرية.

وقال ديوب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” : ” في كل مرة نلعب في ملعبكم تنعتونني بالقرد ونسيتم أننا كلنا خلق الله ” .

‏وأضاف: ” وفي كل مرة أيضاً أسجل في ملعبكم.. لو كنت مكانكم لأغلقت فمي وشاهدت المباراة أفضل من التهكم على خلق الله ” .

وكانت المباراة التي جمعت شباب الأهلي مع الوصل قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.