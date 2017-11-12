بالفيديو.. منسوبو مدرسة يخمدون حريقا بسيارة مسئول بتعليم محايل

محمد بن طحيطح (صدى):

اندلع حريق اليوم في سيارة مشرف تربوي يعمل بتعليم محايل، وكانت السيارة متوقفة بجوار مدرسة ثانوية الأندلس، تتوسط عشرات المركبات.

وعمد منسوبو المدرسة يتقدمهم قائدها إلى مكافحة الحريق بطفايات المدرسة اليدوية إلى جانب إخلاء المواقف في وقت وجيز ونجح الطلاب والمعلمون في دفع عدد من السيارات بعد كسر زجاجها لإبعادها عن موقع الحريق.

من جهتها، باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة وقامت بإخماد النيران في الوقت الذي يجري فيه العمل على التحقق من أسباب الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.