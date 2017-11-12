أمير تبوك يكرّم رجلي أمن لإنقاذهما أطفالاً

محمود البلوي(صدى):

كرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم الأحد، اثنين من رجال الأمن، نظير عمل بطولي تمكنا خلاله من إنقاذ أطفال حاول والدهم إلقاءهم من الدور الثاني بإحدى البنايات السكنية في تبوك.

وأشاد أمير تبوك بما قام به الرقيب سامي محمد الشامان، والعريف عمر نزال العطوي، من الدوريات الأمنية بالمنطقة، من عمل بطولي باقتحامهما الشقة، ومنع والد الأطفال الذي كان في حالة غير طبيعية من إلقائهم من الدور الثاني وتعريضهم للخطر بحرق الشقة، حيث قاما بإخلاء الأطفال، ومن ثم القبض عليه.

وحضر التكريم وكيل إمارة المنطقة حمد الحقباني، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد التميمي، وقائد الدوريات الأمنية العقيد عيد العطوي.