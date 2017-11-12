وزير الخدمة المدنية: سنعمل بشكل تفاعلي مع الجهات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

طالب سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية، مديري فروع ومكاتب الوزارة في المملكة، بتقديم خدمة مدنية متميزة مع بذل المزيد من الجهد والعطاء، من خلال تطوير الأعمال المناطة بالوزارة.

وأكد الحمدان، أن الوزارة ستعمل بشكل تفاعلي وغير مسبوق مع كافة الجهات الحكومية لتمكينها من أداء مهامها في إدارة الموارد البشرية ولتقديم الدعم والمساندة لها في كافة الجوانب التي تتعلق بالخدمة المدنية.

جاء ذلك من خلال لقاء الأول اليوم بمديري فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، وكبار مسؤولي الوزارة.