بالصور.. ثانوية الملك فهد بالمخواة تطلق دوريها الرياضي بعقود رعاية

احمد الزهراني(صدى):

في خطوة لافتة واحتفالية مبهرة أطلقت ثانوية الملك فهد للمقررات بالمخواة حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة خلال ساعة النشاط ، بحضور مدير الاعلام التربوي ناصر بن محمد العمري ومشرف الشراكات الأستاذ موسى ابراهيم الزهراني ورئيس قسم التربية الرياضية بتعليم المخواة سعيد العُمري .

وخلال الإحتفال دشنت المدرسة شعارها الجديد كما أطلقت الدوري الرياضي على مستوى المدرسة ووقعت عقود شراكة و رعاية لبرامجها مع عدد من المؤسسات وعقود رعاية إعلامية مع عدد من المواقع الإعلامية .

كما جرى خلال الإحتفالية تدشين شعار الفرق المشاركة في الدوري واحتفال إعلان جدول الدوري الرياضي ، حيث القى قائد المدرسة الأستاذ عبدالله درويش كلمة ترحيبية عبر من خلالها عن شكره للقطاع الخاص والمواقع الإعلامية على موافقتها على توقيع العقود واسهاماتها في الدفع ببرامج المدرسة نحو التميز .

فيما أكد مدير الاعلام المتحدث الرسمي للادارة ناصر العُمري خلال الحفل أن فكرة الشراكات وعقود الرعاية واشهار الدوري المدرسي وشعارات الفرق المشاركة بهذه الطريقة الجميلة والإخراج الرائع يعكس فهماً واعياً وقدرة لافتة على إبراز الأعمال بطريقة مبهرة تأخذ بتفضيلات الطلاب وتتقاطع مع طريقة تفكيرهم وتعزز لديهم مفاهيم متميزة عن التنظيم المتميز ، كما أثنى ” العمري ” على شعار الدوري ( معاً ضد مكافحة الفساد ) الذي يجعل من المدرسة محضناً للأفكار المعززة للوطنية والإنتماء .

واشرف الاستاذ صالح حسن العامدي خلال اللقاء على إعلان جدول الدوري للمدرسة على شاشة العرض على طريقة مايحدث في الدوريات العالمية والمناسبات الرياضية الكبرى وسط متابعة وإعجاب الحضور وحماس طلاب المدرسة الذين تفاعلوا مع الحدث وتابعوه بشغف وترقّب لمعرفة الفرق المتنافسة .