” واتساب ” تعلن مفاجأة سارة لمستخدمي الآيباد

متابعات(صدى):

كشفت تقارير تقنية، أن شركة ” واتساب ” المالكة لتطبيق الرسائل الشهير، تعمل في الوقت الحالي على تحضير نسخة خاصة بالآيباد خلال الفترة المقبلة.

ونشر ” وابيتا إنفو ” والذي يمتلك صلات وثيقة بواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الشركة المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، تعمل في الوقت الحالي على نسخة خاصة لـ ” آيباد ” ، مشيرة إلى أنها تأكدت من هذه التقارير.

وقالت إحدى تغريداتها : ” أخبار عظيمة لمستخدمي واتساب الذين لديهم جهاز آيباد، تقاريرنا غير المؤكدة عن نسخة واتساب الخاصة بآيباد تأكدت وباتت حقيقة، وذلك على غرار تقاريرنا الأخرى مثل النسخة الخاصة بالأعمال من واتساب ” .

يذكر أن واتساب قد أعلنت خلال الفترة الماضية، اختبارها لعدد من التحديثات الجديدة الخاصة بالخدمة، على غرار تحضير نسخة لرجال الأعمال من واتساب، وتحديثات خاصة بمجموعات الدردشة.