” صحة الطائف ” تحقق بواقعة نسيان ” شاش طبي ” في رحم امرأة

عبد العزيز القثامي(صدى):

كلف صالح بن سعد المؤنس، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، بتشكيل لجنة من المتابعة الفنية وإدارة القطاع الخاص وسلامة المرضى للتحقيق في الشكوى المُتعلقة بخطأ مستشفى خاص بعد نسيان شاش طبي برحِم امرأة، وتفنيدها للتثبت من حقيقتها واتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكان زوج السيدة تقدم بشكوى عاجلة ضد المستشفى، قائلا: كانت زوجتي تُتابع لدى مستشفى خاص طوال فترة حملها، ونظرًا لإغلاق قسم الولادة بسبب وجود بعض المخالفات، توجهت إلى مستشفى خاص آخر بالطائف، وهناك أجريت لها الفحوصات قبل توليدها.