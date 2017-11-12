وزير البيئة البريطاني: إيران الراعي الرسمي للإرهاب

لندن(صدى):

أكد وزير البيئة البريطانى مايكل غوف، أن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لم يخطئ في تصريحه حول المرأة البريطانية المحتجزة في إيران، مشيرا إلى ان هي التي ينبغي أن تكون في قفص الاتهام.

وقال غوف: ” يجب أن نقول للنظام الإيراني أنت مسيء، أنت الراعي الرئيسي للإرهاب، الدم على يديك من أثر الحرب في سوريا، ومسؤوليتكم هي ضمان الحرية لهذه المواطنة البريطانية ” .

وكان جونسون قد صرّح أمام لجنة بمجلس العموم البريطاني، أن الأم الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري راتكليف كانت ” ببساطة تعلم الناس الصحافة ” خلال زيارة لها إلى إيران العام الماضي، لكن التليفزيون الإيراني استغل كلماته في تقرير بثه،الأربعاء، يقول فيه إنه ” اعتراف غير مقصود من الحكومة البريطانية حول السبب الحقيقي وراء رحلة راتكليف إلى إيران، ودليل أيضا على الاتهامات التي وجهها الحرس الثوري الإيراني لها ” .

وأوضح جونسون، تصريحاته قائلا إنه كان يقصد الإشارة إلى المزاعم الإيرانية حول راتكليف بأنها كانت تدرب صحفيين، مكررا دعمه لعائلتها والمنظمة التي كانت تعمل لديها ” تومسون رويترز ” .