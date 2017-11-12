سوق الأسهم يغلق منخفضًا 21.29 نقطة

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الأحد، منخفضًا 21.29 نقطة ليقفل عند مستوى 6933.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مسك، والأهلية، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، والمملكة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصادرات، ومكة، والطيار، وطيبة، والحكير، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.61% و 3.95%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 34.88 نقطة ليقفل عند مستوى 3007.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 ألف سهم تقاسمتها 206 صفقات.