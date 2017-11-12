ضبط تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

ألقت قوات الأمن، في منطقة المدينة المنورة، من ضبط تشكيل عصابي لتكسير زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أن التشكيل العصابي ارتكاب 53 سرقة من سيارات، تطابقت أقوالهما بما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وتابع القحطاني أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية ومن ثم إحالتهما لفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة بحكم الاختصاص لتقديمهما للجهات العدلية.