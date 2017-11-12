فضيحة.. حارسة منتخب أمريكا تتهم ” بلاتر ” بالتحرش الجنسي
أتهمت هوب سولو حارسة المرمى السابقة لمنتخب أمريكا لكرة القدم، السويسري سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، صاحب التاريخ الحافل بالفضائح والفساد، بالتحرش بها جنسياً، قبل عدة سنوات.
وقالت هوب سولو، إن بلاتر تعمد ملامسة جسدها خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عام 2013، وذلك قبل دخولها مباشرة إلى المسرح الخاص بالحفل.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6175 ] نشر منذ 1 ساعة
امحق جسد
هاذي جسدها وجسمها جسم مصارع
القرشي[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 35 دقيقة
وإيش إللي سكتك طوال هاذي السنين ؟
لو ماكنتِ راضية وطامعة في التقرب من رئيس الإتحاد الدولي في ذاك الوقت
ما كان سكتي عليه ويوم شفتيهم شالوه بسبب فساده حبيتي إن الأضواء تتسلط
عليك بهذا التصريح التافه مثلك ومثل مجتمعكم الفاسد .
الوحده فيكم إذا شافت واحد وصل لمنصب كبير في الدولة كرئيس او وزير
او او او قمتوا تفتشون في علاقاتكم القديمة منذ سنوات وأدعيتوا عليهم بالتحرش
بكم قبل عدة سنوات طمعآ في الشهرة والمال منهم .
ابو فارس[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 30 دقيقة
اتوقع بلاتر هو الذي تعرض للتحرش !!!