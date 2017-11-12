فضيحة.. حارسة منتخب أمريكا تتهم ” بلاتر ” بالتحرش الجنسي

واشنطن(صدى):

أتهمت هوب سولو حارسة المرمى السابقة لمنتخب أمريكا لكرة القدم، السويسري سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، صاحب التاريخ الحافل بالفضائح والفساد، بالتحرش بها جنسياً، قبل عدة سنوات.

وقالت هوب سولو، إن بلاتر تعمد ملامسة جسدها خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عام 2013، وذلك قبل دخولها مباشرة إلى المسرح الخاص بالحفل.