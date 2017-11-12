السياحة تعلن 15 مكتشفاً أثرياً في المملكة

علي العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأحد، عن 15 مكتشفًا أثريًا في عدد من مناطق المملكة، تتمثل في ناب فيل عمره 1500 سنة في تل الغضاة في تيماء واكتشاف سفينة غارقة قبالة ساحل مدينة أملج–البحر الأحمر عبرت الجزيرة خلال القرن الخامس عشر، وكنز الأخدود في منطقة نجران، إلى جانب مسجد اليمامة في محافظة الخرج والذي بني في بداية عصر الإسلام، ولؤلؤ موقع الدوسرية بالمنطقة الشرقية ومستوطنة شرما الرعوية بمنطقة تبوك، مرورًا بآثار التعدين في موقع العبلاء بمحافظة بيشة بمنطقة عسير التي يتجاوز عمرها 1000 سنة، والقنوات المائية بدومة الجندل بمنطقة الجوف.

واكتشاف نقوش قبيلة طسم في حمى بمنطقة نجران، إضافة إلى نقش يتحدث عن زيارة شخصية من مملكة عمان لحاكم نجران بمنطقة نجران، ونقوش بالخط العربي المبكر مؤرخة 470م بمنطقة نجران، والرسم الصخري لفيلة من موقع حمى بمنطقة نجران، والفخار الذي يعود لـ2800 ق.م من واحة تيماء بمحافظة تيماء، وانتهاء باكتشاف مقبرة نبطية لم تفتح من قبل من موقع مدائن صالح في محافظة العلا.

أعلن ذلك نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمشرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الدكتور علي الغبان، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي بمقر المتحف الوطني بالرياض على هامش ملتقى آثار المملكة للإعلان عن المواقع المكتشفة ومواقع اكتشافها من خلال 32 بعثة سعودية دولية مشتركة.