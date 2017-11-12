تعليم جازان يعلن 40 وظيفة شاغرة للجنسين على بند المستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان توفّر عدد (40) وظيفة شاغرة على لائحة بند المستخدمين بمسمى “ مراسل مكتبي، عامل، حارس، سائق ” ، لحملة الثانوية فما دون، وذلك للعمل بمكاتب التعليم الرجالية والنسائية والأقسام النسائية التابعة للإدارة وفق الاحتياج، وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد).

وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمر المتقدم/ـة عن (20) عاماً فأكثر لوظيفة (حارس، عامل، مراسل مكتبي)، وعمر (18) عاماً فأكثر لوظيفة (سائق).

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم/ـة غير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

– أن يكون المتقدم/ـة غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

– أن يجتاز المتقدم/ـة الكشف الطبي ويكون لائقاً صحياً.

– أن لا يكون المتقدم/ـة لديه راتب تقاعدي من مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

– إثبات السكن في مقر الوظيفة للمتقدم/ـة.

– أن يجيد المتقدم/ـة القراءة والكتابة.

– أن يكون المتقدم/ـة مسجلاً في برنامج (ساعد) بموقع الخدمة المدنية.

– اجتياز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.

– سيتم إلغاء طلب التقيم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.

وأوضحت الإدارة، أنها بدأت في استقبال التقديم للراغبين لشغل الوظائف إلكترونيا بدءًا من اليوم الأحد الموافق 23 صفر 1439هـ، ولمدة 5 أيام، وذلك عبر البوابة الإلكترونية بموقع الإدارة على الرابط: (هنا).

ونوهت الإدارة، أن على المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة ولا يلزم المراجعة للإدارة، علماً بأنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة، ولن يتم استقبال أي طلب مباشر، علمًا بأن جميع الطلبات الإلكترونية السابقة لاغية ولن ينظر إليها.