محكمة البحرين تتهم علي سلمان و آخرَين بالتخابر مع قطر

المنامة(صدى):

أصدرت النيابة العامة في مملكة البحرين، أمر بإحالة 3 أشخاص إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاتهامهم بالتخابر مع قطر، فيما تم تحديد جلسة 27 نوفمبر الجاري موعداً لأولى جلسات القضية، موضحة أن التهم الموجهة إليهم استندت لأقوال أربعة شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وهم: ” علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود ” ، تهم التخابر مع دولة أجنبية؛ لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بها وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد.

كما وجهت لهم تهم تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة.