مدرب توتنهام يطلب التعاقد مع نجم وست هام

نواف السالم(صدى):

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع مواطنه نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، مانويل لانزيني، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولعب لانزيني لنادي الجزيرة الإماراتي في موسم 2015، قبل أن يعار إلى وست هام، الذي تعاقد معه بعد موسم واحد، حيث أحرز 15 هدفاً منذ انضمامه.

قدم لانزيني 24 عاماً، أداءً لافتاً مع وست هام الموسم الماضي، لكن مستواه هذا الموسم تراجع مع تراجع مستوى الفريق، واحتلاله أحد مراكز الهبوط إلى الدرجة الأولى.