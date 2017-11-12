” قطان ” : الحوثيون أطلقوا 76 صاروخاً على المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التحالف العربي، تم تشكيله لحماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من مخاطر ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق على صالح المدعومة من إيران.

وأضاف قطان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنه منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون 232 صاروخا باليستيا، منها 76 صاروخا أطلقت على المملكة.