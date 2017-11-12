بالصور.. ” اليرموك 2 ” تمرين عسكري سعودي أردني

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم فعاليات التمرين العسكري ” اليرموك 2 ” ، في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية بمشاركة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي ولواء الأميرة عالية وقوة واجب من الجانب الأردني.

وألقى رئيس اركان المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن عبد الله بن ياسين كلمة الافتتاح أوضح من خلالها أن هذه التمارين والتدريبات تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين كما يساعد على تحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للقوات المختلطة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية، ويساهم في تخطيط ودمج العمليات التقليدية والغير تقليدية.

وأكد العميد بن ياسين خلال كلمته أن قيادة المنطقة العسكرية الشمالية سخّرت جميع الإمكانيات لإنجاح التمرين وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

وبدوره قدّر رئيس الوفد السعودي قائد لواء خالد بن الوليد الثاني عشر اللواء الركن محمد صالح المقبل في كلمةٍ له تطلعات قادة البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله الثاني بن الحسين في تمكين البلدين وتطويرهما في كافة المجالات، وأنه هنالك ترابط وطيد بالدم والدين والجوار والمصير المشترك بينهما، مهيباً بجميع المشاركين في التمرين بذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة.