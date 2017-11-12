مركز الأمير سلطان لأمراض القلب يعلن 62 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في محافظة الأحساء، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (62) وظيفة هندسية وصحية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- فني سحب دم.

2- أخصائي علاج تنفسي.

3- أخصائي أشعة.

4- أخصائي إحصاء حيوي.

5- أخصائي ضب سلامة.

6- أخصائي تطوير الموظفين.

7- أخصائي إدارة المخاطر.

8- سكرتير طبي.

9- سكرتير.

10- فني سلامة.

11- منسق سلامة.

12- منسق إدارة وتسجيل.

13- مساعد شخصي.

14- ناسخ طبي.

15- سكرتير طبي.

16- سكرتير.

17- عامل.

18- ممثل مواعيد العيادات الخارجية.

19- كاتب أجنحة.

20- مترجم.

21- سكرتير.

22- أمين المكتبة الطبية.

23- كهربائي سيارات.

24- سكرتير.

35- سكرتير.

26- سكرتير.

27- مساعد علاقات موظفين.

28- مدقق داخلي.

29- استشاري أمراض معدية.

30- استشاري عناية مركزة.

31- أخصائي أول عناية مركزة.

32- استشاري طب قلب كبار.

33- استشاري طب قلب كبار.

34- استشاري تخدير قلب.

35- أخصائي أول جراحة قلب أطفال.

36- أخصائي جراحة قلب أطفال.

37- استشاري جراحة قلب كبار.

38- أخصائي جراحة قلب كبار.

39- أخصائي أول جراحة قلب.

40- استشاري طب قلب أطفال.

41- أخصائي أول طب قلب أطفال.

42- صيدلي.

43- ممرض/ـة قانوني.

44- مراسل.

45- موظف استقبال.

46- ممثل أول مواعيد.

47- مدير الشبكات والعمليات.

48- أخصائي نظم معلومات.

49- مهندس أول معلومات.

50- منهدس الأنظمة المالية والإدارية.

51- سكرتير.

52- مستشار تطوير الجودة وسلامة المرضى.

53- مساعد شخصي.

54- مساعد إسكان.

55- أخصائي أول علاج تنفسي.

56- مساعد علاج تنفسي.

57- أخصائي أشعة أول.

58- فني تخطيط قلب.

59- أخصائي علاج طبيعي.

60- فني تخدير أول.

61- فني أول تروية قلبية.

62- حارس أمن.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1439/03/22هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــــــا).