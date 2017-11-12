4 أسباب وراء عدم رغبتكِ في ممارسة العلاقة الحميمة

متابعات(صدى):

قالت البروفيسورة في جامعة نورث ويسترن، لورين شترايشر، إن هناك عدداً كبيراً من المسببات التي تؤدي إلى ضعف الرغبة عند المرأة، ولحسن الحظ أن الباحثين المتخصصين، يعملون دائماً على إيجاد حلول مناسبة لمثل تلك المشاكل.

وهنا نعرض لك عزيزتي بعض الأسباب الطبيعية وراء عدم رغبتك في ممارسة العلاقة الحميمة مع شريكك.

القلق

سواء من المسؤوليات المنزلية أو من إلتزامات العمل، فهذه الضغوطات اليومية تخفضّ رغبة المرأة في ممارسة العلاقة الحميمة، كما أنها تعمل على إنقاص النشاط الجنسي، لأنها تسبب الإجهاد العقلي وتزيد نسبة التوتر.

حبوب منع الحمل

تعتبر هذه الحبوب من المثبطات للرغبة الجنسية النسائية، فالهرمونات التي تحتويها هذه الحبوب تقلل من نسبة هرمون التستسترون الحر وهو الهرمون الذي يعزز الرغبة بممارسة العلاقة الحميمة.

جفاف العضو التناسلي

عندما لا تتوفر الإفرازات الكافية في مهبل الأنثى تقل رغبتها الجنسية، وينتج هذا الجفاف عادة من تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الهيستامين أو أدوية نزلات البرد أو حتى حبوب منع الحمل.

التعب وقلة النوم

في كثير من الأحيان تفضل المرأة النوم بسلام على ممارسة العلاقة الحميمة مع شريكها، يحدث هذا عندما تمر المرأة بيوم طويل ومنهك، ما يجعل جسدها يفضل النوم على العلاقة الحميمة.