4 أسباب وراء عدم رغبتكِ في ممارسة العلاقة الحميمة
قالت البروفيسورة في جامعة نورث ويسترن، لورين شترايشر، إن هناك عدداً كبيراً من المسببات التي تؤدي إلى ضعف الرغبة عند المرأة، ولحسن الحظ أن الباحثين المتخصصين، يعملون دائماً على إيجاد حلول مناسبة لمثل تلك المشاكل.
وهنا نعرض لك عزيزتي بعض الأسباب الطبيعية وراء عدم رغبتك في ممارسة العلاقة الحميمة مع شريكك.
القلق
سواء من المسؤوليات المنزلية أو من إلتزامات العمل، فهذه الضغوطات اليومية تخفضّ رغبة المرأة في ممارسة العلاقة الحميمة، كما أنها تعمل على إنقاص النشاط الجنسي، لأنها تسبب الإجهاد العقلي وتزيد نسبة التوتر.
حبوب منع الحمل
تعتبر هذه الحبوب من المثبطات للرغبة الجنسية النسائية، فالهرمونات التي تحتويها هذه الحبوب تقلل من نسبة هرمون التستسترون الحر وهو الهرمون الذي يعزز الرغبة بممارسة العلاقة الحميمة.
جفاف العضو التناسلي
عندما لا تتوفر الإفرازات الكافية في مهبل الأنثى تقل رغبتها الجنسية، وينتج هذا الجفاف عادة من تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات الهيستامين أو أدوية نزلات البرد أو حتى حبوب منع الحمل.
التعب وقلة النوم
في كثير من الأحيان تفضل المرأة النوم بسلام على ممارسة العلاقة الحميمة مع شريكها، يحدث هذا عندما تمر المرأة بيوم طويل ومنهك، ما يجعل جسدها يفضل النوم على العلاقة الحميمة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 2 ساعتين
عطونا مواضيع مفيده وثقافيه غير مواضيع الجنس
رااايق[ عدد التعليقات: 2975 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل شي من الغرب .. مافيه دراسات وبروفيسورات عرب ولا أيه الحكاية ..!!
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أيه .. أيه .. أيه الحكاية ! أيه .. أيه .. أيه الرواية .. فهمني علمني هههههههههههه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9813 ] نشر منذ 2 ساعتين
اييييييهه قلتو للي 😋😋😋😋😋😋
برق[ عدد التعليقات: 11000 ] نشر منذ 1 ساعة
كل النقاط الأربع لها حلول بإذن الله
لكن السؤال المهم “” لماذا تحصل هذه الامور عند المرأه ؟؟
لماذا القلق ؟ ولماذا حبوب منع الحمل ؟ ولماذا الجفاف ؟ ولماذا قلة النوم؟
ابوباسم[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههههههه انت قول .
الانسه منشن[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 34 دقيقة
برق
حبوب منع الحمل لمنع الحمل اكيد وسيلة منع يعني والبقيه عواقب واثار جانبيه بسبب هالحبوب من اضطراب نوم وجفاف وعصبيه ونفسيه شينه وكل شي سيئ يجتمع على هالحرمه المسكينه وانت واشكالك تبغون الوحده متفرغهم لكم ٢٤ على ٢٤ لان ماهي انسان تحس وتتعب هاه الله يقصفكم ونرناح منكم