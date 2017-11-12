المرور يلغي اختبار رخصة القيادة الفوري ويلزم المتقدمين بـ 90 ساعة تدريبية
أعلن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص بحضور دورات تدريبية.
وأوضح البسامي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه يتوجب على من يرغبون في الحصول على رخص قيادة جديدة وهم لا يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 90 ساعة، في حين يتوجب على من يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 30 ساعة.
وبين أنه يلزم من يرغبون في الحصول على رخص القيادة العامة وهم لا يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية يتجاوز ساعاتها 120 ساعة تدريب.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5410 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارحموا من في الارض
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل الدورة مجانية ؟
الشاعر[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
الساعة 70 ريال الحسابة بتحسب
ياناس اتقوا الله في هذا المواطن المكلوم
كثر الضغط يولد الانفجار
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
السماح للنساء بالقياده كان ضربة معلم لزيادة الموارد
رسوم التدريب للشخص ٦٣٠٠ ريال غير رسوم الرخصه يعني لو يدربون سنويا مليون راح يدخل ميزانيه حوالي ٧ مليار
القرشي[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 15 دقيقة
كان أجدادنا زمان يقولون السكوت من ذهب
لكن في زماننا هذا اصبح السكوت من هم و كرب … وعجبي .