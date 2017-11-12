المرور يلغي اختبار رخصة القيادة الفوري ويلزم المتقدمين بـ 90 ساعة تدريبية

واس(صدى):

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص بحضور دورات تدريبية.

وأوضح البسامي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه يتوجب على من يرغبون في الحصول على رخص قيادة جديدة وهم لا يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 90 ساعة، في حين يتوجب على من يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 30 ساعة.

وبين أنه يلزم من يرغبون في الحصول على رخص القيادة العامة وهم لا يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية يتجاوز ساعاتها 120 ساعة تدريب.