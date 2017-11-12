وكالة أمريكية تشيد بدور المملكة في حماية النفط من التصعيد الإيراني

عادل الحربي(صدى):

أشادت وكالة بلومبيرج الأمريكية بالتحركات السريعة للمملكة لتأمين منشآتها النفطية والتي تمثل عمود الخيمة في الاقتصاد السعودي بشكل واضح، والذي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادره خلال الفترة المقبلة، والبدء في الاعتماد على قطاعات أكثر جذباً للاستثمارات الخارجية للبلاد.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة على موقع ” تويتر ” ” إن محاولة تفجير خط أنابيب النفط السعودي البحريني تصعيد إيراني خطير يهدف إلى تخويف المواطنين وإصابة صناعة النفط العالمية ” .