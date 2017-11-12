أمين الناصر: ندرس بشكل مستفيض الأسواق العالمية لطرح ” أرامكو “

عادل الحربي(صدى):

صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ” ارامكو السعودية ” أنه يتم في الوقت لحالي دراسة عدد كبير من الأسواق العالمية بشكل مستفيض لطرح ” أرامكو “.

وبين ” الناصر ” أنه يجري حاليا التباحث حول هذه الدراسات لاختيار السوق المناسب لإدراج أرامكو فيه بجانب الإدراج في السوق السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ارامكو ” ، إن ” من بين هذه الأسواق سوق نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج وغيرها من الأسواق ” ، مشيرًا إلى أن التباحث وأخذ القرار المناسب للاختيار يحتاج إلى الوقت.

وأضاف أمين الناصر، إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريع الغاز، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف رفع إنتاج الغاز من خلال المشاريع من 16 مليار قدم مكعبة حاليًا إلى 20 مليار قدم مكعبة بحلول 2019.

يذكر أن شركة ” ارامكو السعودية ” تعتزم طرح نحو 5 % من رأس مالها خلال العام 2018 من خلال الإدراج المزدوج في السوق السعودي وسوق عالمية أخرى.