سمو ولي العهد يتصدر غلاف مجلة بلومبيرج الأمريكية

نايف السالم(صدى):

بعنوان ” الأمير وثورته ” تصدر سمو ولي العهد غلاف العدد القادم من المجلة الأمريكية بلومبيرج والتي تعد انعكاسًا رئيسيًا لنظرة الغرب والعالم لشخص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يكسر كافة القيود والأنماط والقوالب التقليدية، وهو الأمر الذي دفع القائمين على المجلة لاختياره كأبرز شخصية لهذا الشهر من حيث التأثير.

وسلطت وسائل الإعلام الدولية والعالمية الضوء خلال الفترة الماضية على تحركات ولي العهد، والتي كان أحدثها على المستوى الداخلي التحقيق مع المتورطين في قضايا الفساد من المسؤولين والأمراء أما على المستوى الخارجي، فكان عندما وقف بالمرصاد لعبث نظام الملالي بعد أن أمد جماعة الحوثي الإرهابية بصواريخ باليستية، استُخدم أحدها في استهداف العاصمة الرياض في الأسبوع الماضي.