برامج شهادة الاختصاص بالمملكة تقبل 3249 متدربًا هذا العام

سالم المطيري(صدى):

قال الدكتور أيمن بن أسعد عبده؛ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن برامج شهادة الاختصاص السعودية قبلت هذا العام 3249 متدربًا، بزيادة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف ” عبده ” أنه تم قبول 2850 متدربًا في برامج الطب البشري، 166 متدربًا في برامج طب الاسنان ، 47 متدربًا في برامج الصيدلة.

وتابع: ” أما في برامج التمريض والعلوم الطبية التطبيقية فقد تم قبول 186 متدربًا وبنسبة زيادة 830% عن العام الماضي، حيث كان عدد المقبولين العام الماضي 20 متدربًا فقط في العام 2016 ” .

وأوضح الأمين العالم، أن الهيئة تسعى للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع وهو التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن ذلك سيرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لزيادة أعداد المقبولين في برامجها ودراسة احتياجات القطاع العام و الخاص من مخرجات التدريب الصحي، انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية والتطور النوعي الذي تقوم به الهيئة في البرامج، لافتاً إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة هذه البرامج لتنعكس إيجاباً على القطاع الصحي بشكل كامل.

وقال قال الدكتور أيمن بن أسعد عبده؛ إن ” الهيئة تؤدي دورًا مهمًا من خلال مجالسها العلمية ولجانها بتدريب الأطباء في برامج شهادة الاختصاص السعودية، لافتًا إلى أن شهادة الاختصاص السعودية هي الأعلى في مجال التخصص حيث يتوجب للحصول عليها تدريب مهني مقنن ويطبق في المستشفيات المعترف بها من قبل الهيئة بناء على توفر متطلبات محددة للاعتراف حيث يتم الإشراف على التدريب والمتدربين من قبل لجان متخصصة لكل مجلس أو لجنة علمية تشارك فيها جميع المراكز المعترف بها للتدريب مع وجود ممثل للمتدربين.

وقدم الأمين العام شكره لجميع المجالس العلمية ومجالس التقييم ومديري البرامج ومديري الشؤون الأكاديمية في مراكز التدريب وكافة شركاء النجاح مع الهيئة، مثمنًا عاليًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه مصلحة المواطن السعودي.

