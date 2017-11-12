الثنيان يرفع كأس دوري أبطال آسيا السبت المقبل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن نادي الهلال ربما يختار النجم وقائد الفريق سابقا يوسف الثنيان ليشارك بالدخول بكأس دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد السبت المقبل.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من ادارة الهلال ان تختار احد نجوم الفريق الكروي السابقين الذين اعتزلوا الكرة لكي يقوم بهذه المهمة في إطار الفعالية التي سيتم تنفيذها من قبل إدارة التسويق في دوري المحترفين الآسيوي قبيل انطلاق المباراة النهائية.