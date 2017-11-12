” أمانة الرياض ” تحارب ” الشيشة ” .. وتنفي منح تصاريح لمقاهي شارع التحلية لتقديمها

علي القحطاني(صدى):

في محاولة لمحاربة التدخين، أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنها لم تمنح مقاهي ومطاعم شارع التحلية بالرياض أي تصاريح لتقديم الشيشة والمعسل.

ومن جانبه، قال إبراهيم الدعيلج؛ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة، إن ” ما تم تداوله من أنباء بهذا الخصوص غير صحيحة، مبيناً أنه لم يصدر أي تصريح للمطاعم والمقاهي لتقديم الشيشة والمعسل ” .

وأوضح ” الدعيلج ” أن ” فرق الأمانة تتعامل مع أي بلاغات ترد إليها عن أي أماكن تقدم الشيشة والمعسل خفية ” .