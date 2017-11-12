” كأس العالم حيوحشنا ” يتصدر ” تويتر ” .. و ” آل الشيخ “: لن تهزنا تغريدات

ماجد محمد(صدى):

” كأس العالم حيوحشنا ” ، هاشتاق تصدر المركز الأول لليوم الرابع على التوالي على مستوى العالم، عبر وسيلة التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وكان قد أطلقه جماهير الأهلي.

ويأتي إطلاق هذا الهاشتاق تزامناً مع المداخلة الهاتفية لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، مساء يوم الخميس الماضي عبر برنامج ” أكشن يا دوري ” ، والتي كشف من خلالها إدانة نادي الأهلي في قضية توقيع محمد العويس ” جنائياً ورياضياً ” .

وقال ” آل شيخ ” : إنه ” ثبت دخول 8.5 ملايين ريال في حساب العويس على دفعتين؛ الدفعة الأولى أدخلت في الحساب عن طريق تركي الزهراني الذي تَلَقّى المبلغ من الكابتن تيسير الجاسم، والدفعة الثانية تلقاها نقداً من عضو شرف قبل دخول اللاعب الفترة الحرة؛ بخلاف ما ذكره العويس سابقاً بأن المبالغ وردت إليه من والده وهذا غير صحيح ” .

وأثارت تلك التصريحات، الجماهير لينطلق بعدها الهاشتاق الذي أكدت من خلاله جماهير الأهلي سلامةَ موقف ناديها على اعتبار أن مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أغلق القضية الصيف الماضي؛ مشددًا على نظامية الأوراق التي قدّمها الأهلي والتي تجيز له تسجيل اللاعب في صفوفه.

وناشدت الجماهير الأهلاوية الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ؛ معتبرين أن ما يحدث من تدخل لهيئة الرياضة في عمل اتحاد الكرة السعودي، هو تدخل حكومي يستوجب معه إيقاف الاتحاد السعودي وحرمان المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم.

ومن جانبها، قامت الجماهير الأهلاوية بإرسال عدد من الإيميلات للاتحاد الدولي لكرة القدم لتوضيح التفاصيل الكاملة للقضية؛ بل وصلت مطالباتهم إلى تدخل الشيخ أحمد الفهد، وهو الذي وصفه تركي آل الشيخ بأحد أقزام آسيا.

وذلك قبل أن تُصدر إدارة الأهلي بياناً، عصر الجمعة، أكدت من خلاله أنها سوف تتابع بعناية كل الخطوات القانونية التي سوف يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه النادي الأهلي، وستسعى لتقديم دفوع وأسانيد النادي ومنسوبيه في ظل كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وفي المساء، تداخل تركي آل الشيخ مع برنامج ” أكشن يا دوري ” ، ووجّه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي وقال: ” المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر؛ لذا يا جمهور الأهلي كلامكم المفروض يكون مع مَن أوقعكم في هذه المشكلة ” .

وأضاف ” آل شيخ ” : أنا ” التزمت الصمت كثيرًا على من يثير جزءً من المشهد في النادي الأهلي مع الأسف، وحاولت وحاولت قدر المستطاع تقديراً للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية؛ لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة، لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات ” .

وأشار إلى أن: ” الصحفي العجوز الهرِم الذي تستخدمه كريموت كنترول، والجوقة التي تحته، لن يؤثروا فينا بشيء، وسيتم محاسبة أي شخص يتجاوز على رياضة المملكة العربية السعودية أو الاتحاد السعودي، وراح نكشف الأسماء، ولقد أبلغت رجاالله السلمي باتخاذ إجراءات قانونية، وسنصل لمن هم وراءهم، وسنذكر كل الأسماء، احترمتكم أمس ولم أذكر أسماء أعضاء الشرف، ولا أريد أن أذكر، وما زلت أحترم وأقدر رجال الأهلي ” .

وأوضح رئيس هيئة الرياضة: ” لن نسمح بأي تجاوزات بعد هذا اليوم، أنا قلتها، وما زلت أقولها: الموس على كل الروس، ومن اللحظة هذه راح يشوفون وجه آخر من هيئة الرياضة في ناحية التجاوزات اللي تحصل ” .

وختم حديثه قائلًا: ” وصلنا لمرحلة أنكم تستنجدون بأحمد الفهد على رياضة وطنكم؟ من هو أحمد الفهد؟ أحمد الفهد لم ينفع رياضة بلده حتى ينفع رياضة وطنكم أو يضرها، وأنا أقولها: أنتم وأحمد الفهد أصغر من إنكم تهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها ” .