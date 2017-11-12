قرقاش: إيران تشكل حزب الله جديد في اليمن

أبو ظبي(صدى):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش،اليوم الأحد،أن الإمارات مازالت ملتزمة بقوة تجاه التحالف العربي الذي تقوده الرياض، من أجل استعادة الشرعية .

وأضاف قرقاش إن استهداف الرياض بصاروخ بالبستي يلقي بالضوء على التهديد الفادح الذي تمثله ميليشيات الحوثي ونحن لن نقف ساكنين بينما يتشكل حزب الله جديد في اليمن بدعم المال والأيديولوجية الإيرانية .

وأضاف قرقاش أن تنامي الوعي الدولي بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية الذي يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش في الموصل والرقة وتراجع القاعده في اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مساندة الإرهاب كلها عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن.