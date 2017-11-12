ورش عمل للتعريف بالممارسات السريرية السليمة وتجويد نتائج البحوث

سعيد العجل(صدى):

ناقشت ورش عمل متخصصة أقيمت في كل من الرياض وجدة والدمام واستمرت لمدة (6) أيام، حول تطبيق الممارسات السريرية السليمة، وتطوير المهارات التي تساعد في تجويد نتائج البحوث بشكل فردي وجماعي، وبشراكة مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض.

من جانبه أوضح استشاري أورام وأمراض الدم لدى البالغين وزراعة النخاع في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام الدكتور هاني الهاشمي أن تنظيم هذه الورش يهدف إلى رفع مستوى التثقيف والوعي عن البحوث واستعراض التجارب المحلية، مؤكداً أهمية هذه الورش للعاملين بالقطاع الصحي لتجويد ممارساتهم اليومية ولبناء بحوث وشبكات دائمة.

من جهة أخرى أشار مدير مدرسة فيينا للبحوث السريرية البروفيسور هينريتش كليتش أن ورش العمل التي أقيمت في كل من الرياض وجدة والدمام تقدم فائدة عظيمة للباحثين وعلماء البحوث السريرية وموظفي التنظيم في القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومشاركي البحوث السريرية أو منظمات البحوث التعاقدية والأطباء والتمريض ومنسقي الدراسات وغيرها في المجالات المماثلة.

وقال البروفيسور هينريتش كليتش : ” إن هذا النوع من البرامج التعليمية والتوعوية تمثل فرصة سانحة لدعم الجهود الحكومية الرامية لتحسين وتطوير المؤسسات الصحية عبر التدريب والتعليم المستمر لموظفيهم ” .

وكشف البروفيسور أن المملكة لديها خطط استراتيجية لتعزيز التجارب السريرية، لافتاً أن التجارب السريرية ستسهم في تحسين مقياس العناية لأي مؤسسة سريرية وأنها المفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى ان التجارب السريرية تساعد في تنمية قدرات البحث والاستثمار في المؤسسات والبنية التحتية، مبيناً أن التجارب السريرية تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء حولها ، وعرض تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لبيان أهميتها، لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.

إلى ذلك قالت مديرة قسم التدريب والتطوير في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة الدكتورة منى الدباغ إن تنظيم ورش العمل في المدن الكبرى بالمملكة استهدف تعريف الباحثين بالأنظمة والقوانين العامة في التجارب السريرية.

ولفتت الدكتورة الدباغ أن ورش العمل ستسهم في مساعدة الباحثين في الحصول على الأدوات التي تعزز قدراتهم في التعرف على الأنظمة والقوانين المطلوبة لتحقيق الممارسة السريرية السليمة، ومساعدة الباحثين كذلك على تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع.