” صحة الرياض ” تنظم حملة توعوية عن ” السكري ” في المراكز التجارية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت ” صحة الرياض ” أمس السبت حملة توعوية لمرض السكري في المراكز التجارية ، وشهدت الفعاليات اقبالا كبيرا من العديد من الفئات المستهدفة .

وتهدف الفعاليات التي تستمر ثلاثة ايام إلى رفع نسبة الوعي بين افراد المجتمع ، وتغيير المواقف تجاه الممارسات غير الصحية ، وتشجيع تبني السلوكيات الصحية بين فئات المجتمع للتعامل مع مرض السكري ، كما تهدف إلى التعريف بالمشكلات الصحية المرتبطة بمرض السكري وأثارها على صحة الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية إتباع الأنماط الصحية السليمة للوصول إلى صحة أفضل ومن أهمها التغذية الصحية ، والنشاط البدني للتعامل مع المرض ، وتتضمن الفعاليات على عدة اركان اهمها فحص نسبة السكري في الدم لدى الزوار إضافة لإقامة ركن توعوي يقدم معلومات توعوية والتثقيف الصحي حول التعامل مع داء السكري من خلال ممارسة الرياضة بشكل يومي والترشيد في تناول السكريات والنشويات بالاضافة الى اتباع الحمية لكي يتم السيطرة على مستوى السكر في الدم .

ويشار أن الفعاليات برعاية من صيدليات الدواء ، و ” روش ” الطبية .